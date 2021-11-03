4 листопада Верховна Рада розгляне призначення чотирьох міністрів та керівника апарату ВР.

Про це повідомив журналістам голова фракції Слуга народу в парламенті Давид Арахамія.

За його словами, питання про заміщення Романа Абрамовського на посаді міністра захисту довкілля та природних ресурсів України поки що відклали.

Тимчасово виконання обов’язків міністра під час засідання уряду мають покласти на теперішнього заступника міністра Руслана Стрільця.

– Потім за один-два тижні визначимось і підемо до зали, – сказав Давид Арахамія.

1 листопада депутати від Слуги народу під час засідання фракції підтримали кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони, Ірини Верещук – на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Юлії Свириденко – на посаду міністра економіки.

Кандидатуру Павла Рябікіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості вирішили обговорити ще.

Кандидата на посаду міністра екології прем’єр-міністр України Денис Шмигаль станом на 1 листопада не запропонував.

Того ж дня депутати погодили кандидатуру В’ячеслава Штучного на посаду голови апарату Верховної Ради та обрали першого заступника голови фракції Андрія Мотовиловця.

3 листопада Слуга народу на правах коаліції спрямувала до Кабміну пропозицію внести на вакантні посади міністрів Ірину Верещук, Юлію Свириденко та Павла Рябікіна.

3 листопада Верховна звільнила п’ятьох міністрів:

Романа Абрамовського – з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

Олексія Любченка – з посади міністра економіки і першого віце-прем’єр-міністра;

Олексія Резнікова – з посади віце-прем’єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Олега Уруського – з посади віце-прем’єра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості;

Андрія Тарана – з посади міністра оборони України.