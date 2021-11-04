Новоназначенный министр обороны Украины Алексей Резников не исключает возможности кадровых изменений в министерстве. Но сначала он намерен пообщаться с сотрудниками Минобороны, занимающими определенные должности.

Об этом Резников проинформировал в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады. Он уточнил, что все кадровые изменения будут согласовываться с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

– Я встречусь с каждым заместителем министра, руководителем соответствующего департамента и других служб, которые есть в ведении Минобороны… Кадровые изменения в Министерстве обороны, думаю, будут, – подчеркнул Резников.

В то же время, он не стал озвучивать фамилии людей, которых могут касаться кадровые ротации в министерстве.

Резников уточнил, что сначала пообщается с сотрудниками Минобороны, а затем сделает выводы. Министр отметил, что это будет сделано быстро – в течение нескольких дней.

– Я хочу пообщаться с каждым человеком, у которого есть ответственная должность, понять, что он делает, что у них не получается, что им мешало, препятствовало. И я почувствую, по пути ли нам дальше, или нам следует пожать руки, поблагодарить и попросить освободить место. И это будет сделано оперативно, в течение нескольких дней, – рассказал Резников.