На должности министра обороны Украины Алексей Резников намерен развивать Вооруженные силы, продолжать курс на сближение с НАТО и провести полный аудит министерства.

Об этом Резников рассказал, выступая с трибуны Верховной Рады при рассмотрении вопроса о его назначении на должность министра.

– Армия пользуется наибольшим доверием в обществе, украинцы полагаются на Вооруженные силы больше, чем на церковь. То есть армии как института мы доверяем и уважаем ее. Но если посмотреть на другие факты – то получается, что об отдельном солдате, сержанте, офицере мы заботимся недостаточно, относимся несправедливо и без должного уважения. С момента попадания в войска и даже после увольнения, когда участников боевых действий не пускают с удостоверением, например, в маршрутки, — подчеркнул Резников.

Он отметил, что после возвращения с фронта военнослужащий часто оказывается без должной поддержки и уважения. По его мнению, так происходит потому, что в Украине до сих пор не сформировано целостное видение, какая система обороны нужна.

Резников обратил внимание на то, что сегодня Министерство обороны – это гражданское ведомство, задача которого формировать образ армии как одного из символов государства, а также создавать условия, чтобы Вооруженные силы Украины могли давать отпор российскому агрессору.

Резников также перечислил основные направления своей работы в должности министра обороны:

1. Обеспечение синергии действий: Минобороны, Генеральный штаб ВСУ и профильный комитет Верховной Рады должны взаимодействовать как единый “организм”. Минобороны должно тесно сотрудничать с Министерством стратегических отраслей промышленности.

– Совместно мы должны постепенно изменить структуру оборонного бюджета, чтобы это был бюджет современной боеспособной армии, а не содержания и проедания, — сообщил Резников.

2. Развитие мощной ракетной программы, восстановление потенциала в судостроении, авиации. По словам Резникова, нужен анализ: где развивать собственные возможности, а где просить о помощи.

– Есть лакуны в сфере противовоздушной обороны, противоракетной обороны. И нуждаются в существенном усилении авиация и флот, — отметил он.

3. Обеспечение сотрудничества с международными партнерами.

– Военная дипломатия в партнерстве с нашим МИД будет одним из приоритетов, — подчеркнул Резников.

4. Повышение совместимости Вооруженных сил Украины с войсками стран-членов НАТО. Речь идет, в частности, о расширении практического сотрудничества с Альянсом.

– В рамках стратегических отношений с США нужно наполнять содержанием договоренности, закрепленные во время визита президента Украины в Вашингтон, — отметил Резников.

Он добавил, что большой потенциал имеет взаимодействие Украины с Великобританией, Канадой, Польшей, Турцией, странами Балтии, Румынией (в частности, в сфере безопасности в Черном море).

5. Еще одно важное направление – люди. Резников предлагает изменить подход к кадровой политике, создать нормальные условия службы, чтобы в армию приходили мотивированные люди.

– Надо посмотреть на Вооруженные силы как на мощного работодателя, соревнующегося за лучших в конкурентных условиях, заботящегося о людях с момента выбора профессии до адаптации после службы. Только так мы сформируем действительно профессиональную армию, — убежден Резников.

6. Повышение качества управления. Резников намерен провести полный аудит Министерства обороны Украины.

– Первым моим шагом будет полный аудит министерства, анализ внутренних процессов и документооборота. Украинская бумажная армия должна остаться в прошлом, – подчеркнул он.

Особое внимание, по словам Резникова, будет уделено организации оборонных закупок, разграничению полномочий между министерством и Вооруженными силами (чтобы ликвидировать дублирование функций).

– Сильная армия – один из мощнейших дипломатических аргументов в мирном процессе. Хотим мира, хотим вернуть Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей – нужно повышать обороноспособность страны, — подытожил Резников.