На посаді міністра оборони України Олексій Резніков має намір розвивати Збройні сили, продовжувати курс на зближення з НАТО та провести повний аудит міністерства.

Про це Резніков розповів, виступаючи з трибуни Верховної Ради під час розгляду питання про його призначення на посаду міністра.

– Армія користується найбільшою довірою в суспільстві, українці покладаються на Збройні сили більше, ніж на церкву. Тобто армії як інституту ми довіряємо та шануємо її. Але якщо подивитися на інші факти – то виходить, що про окремого солдата, сержанта, офіцера ми піклуємося недостатньо, ставимося несправедливо і без належної поваги. З моменту потрапляння до військ і навіть після звільнення, коли учасників бойових дій не пускають із посвідченням, наприклад, до маршруток, – наголосив Резніков.

Він зазначив, що після повернення з фронту військовослужбовець часто опиняється без належної підтримки та поваги. На його думку, так відбувається тому, що в Україні досі не сформовано цілісне бачення, яка система оборони потрібна.

Резніков звернув увагу на те, що сьогодні Міністерство оборони – це цивільне відомство, завдання якого – формувати візію армії як одного з символів держави, а також створювати умови, щоб Збройні сили України могли давати відсіч російському агресору.

Резніков також перерахував основні напрямки своєї роботи на посаді міністра оборони:

1. Забезпечення синергії дій: Міноборони, Генеральний штаб ЗСУ та профільний комітет Верховної Ради мають взаємодіяти як єдиний “організм”. Міноборони має тісно співпрацювати з Міністерством стратегічних галузей промисловості.

– Спільно ми маємо поступово змінити структуру оборонного бюджету, щоб це був бюджет сучасної боєздатної армії, а не утримання і проїдання, – повідомив Резніков.

2. Розбудова потужної ракетної програми, відновлення потенціалу в суднобудуванні, авіації. За словами Резнікова, потрібен аналіз: де розвивати власні спроможності, а де просити про допомогу.

– Є лакуни в сфері протиповітряної оборони, протиракетної оборони. І потребують суттєвого посилення авіація і флот, – зазначив він.

3. Забезпечення співпраці з міжнародними партнерами.

– Військова дипломатія у партнерстві з нашим МЗС буде одним із пріоритетів, – наголосив Резніков.

4. Підвищення сумісності Збройних сил України з військами країн-членів НАТО. Йдеться, зокрема, про розширення практичної співпраці з Альянсом.

– У рамках стратегічних стосунків зі США потрібно наповнювати змістом домовленості, закріплені під час візиту президента України до Вашингтона, – зауважив Резніков.

Він додав, що великий потенціал має взаємодія України з Великою Британією, Канадою, Польщею, Туреччиною, країнами Балтії, Румунією (зокрема в сфері безпеки в Чорному морі).

5. Ще один важливий напрямок – люди. Резніков пропонує змінити підхід до кадрової політики, створити нормальні умови служби, щоб до війська приходили мотивовані люди.

– Треба подивитися на Збройні сили як на потужного роботодавця, який змагається за найкращих у конкурентних умовах, який дбає про людей від моменту вибору професії до адаптації після служби. Тільки так ми сформуємо насправді професійну армію, – переконаний Резніков.

6. Підвищення якості управління. Резніков планує провести повний аудит Міністерства оборони України.

– Першим моїм кроком буде повний аудит міністерства, аналіз внутрішніх процесів та документообігу. Українська паперова армія має залишитися в минулому, – наголосив він.

Особливу увагу, за словами Резнікова, буде приділено організації оборонних закупівель, розмежуванню повноважень між міністерством та Збройними силами (щоб ліквідувати дублювання функцій).

– Сильна армія – один із найпотужніших дипломатичних аргументів у мирному процесі. Хочемо миру, хочемо повернути Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей – треба підвищувати обороноздатність країни, – підсумував Резніков.

3 листопада Верховна Рада підтримала заяву про відставку Олексія Резнікова з посади віце-прем’єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. За проголосували 329 народних депутатів.