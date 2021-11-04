Верещук рассказала о приоритетах на должности главы Минреинтеграции

Кандидат на должность министра по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук выступила с трибуны парламента.

Она поблагодарила коллег за доверие и отметила, что для нее большая честь претендовать на такую ​​должность.

— Возвращение территорий и восстановление мира очень важно для нашего государства. Но настоящий мир возможен только после освобождения Крыма и Донбасса от российской оккупации. Деокупация и реинтеграция временно оккупированных территорий – это большой вызов, это трудный и долгий путь, но мы его преодолеем, – заявила Верещук.

Она напомнила, что Министерство реинтеграции играет немаловажную роль в государственном строительстве Украины, в частности, в секторе нацбезопасности.

Кроме того, Ирина Верещук поблагодарила бывшего министра Алексея Резникова, волонтеров, экспертов и общественные институты.

– Во главе министерства я продолжу работу, начатую нашей политической силой. Мы будем выполнять положения профильных нормативных актов и программ. Мы начнем с того, что проведем проверку того, насколько министерство выполняет профильные законы, постановления Кабмина, указы президента и решения СНБО. По результатам аудита мы скорректируем приоритеты, рабочие планы и дедлайны, – заверила она.

Также среди первоочередных шагов Ирина Верещук назвала создание экспертного и общественного совета при Министерстве по реинтеграции.

Среди приоритетов она назвала обеспечение надлежащего финансирования проектов по реинтеграции, мобилизацию финансовых усилий международных партнеров для поддержки ряда инициатив на Донбассе и в Крыму и проведение надлежащей информационной политики на временно оккупированных территориях.