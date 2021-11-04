Верещук розповіла про пріоритети на посаді очільниці Мінреінтеграції

Кандидат на посаду міністра з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук виступила з трибуни парламенту.

Вона подякувала колегам за довіру і зазначила, що для неї велика честь претендувати на таку посаду.

– Повернення територій та відновлення миру є надважливим для нашої держави. Але справжній мир можливий лише після звільнення Криму та Донбасу від російської окупації. Деокупація та реінтеграція тимчасово окупованих територій – це великий виклик, це важкий і довгий шлях, але ми його здолаємо, – заявила Верещук.

Вона нагадала, що Міністерство реінтеграції відіграє важливу роль у державному будівництві України, зокрема в секторі нацбезпеки.

Крім того, Ірина Верещук подякувала колишньому міністру Олексію Резнікову, волонтерам, експертам та громадським інститутам.

– На чолі міністерства я продовжу роботу, розпочату нашою політичною силою. Ми виконуватимемо положення профільних нормативних актів і програм. Ми почнемо з того, що проведемо перевірку того, наскільки міністерство виконує профільні закони, постанови Кабміну, укази президента та рішення РНБО. За результатами аудиту ми скоригуємо пріоритети, робочі плани та дедлайни, – запевнила вона.

Також серед першочергових кроків Ірина Верещук назвала створення експертної та громадської ради при Міністерстві з питань реінтеграції.

Серед пріоритетів вона назвала забезпечення належного фінансування проектів з реінтеграції, мобілізацію фінансових зусиль міжнародних партнерів для підтримки низки ініціатив на Донбасі і в Криму та проведення належної інформаційної політики на тимчасово окупованих територіях.