Новоназначенный министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему решил сменить место работы и покинул Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

О причинах своего решения он сообщил в перерыве программы Свобода слова Савика Шустера.

Алексей Резников уточняет, что это было предложение и поручение президента Украины, поскольку именно глава государства согласно Конституции принимает решение относительно двух министров – обороны и иностранных дел.

– Пока что для себя я принял решение оставаться на публичной службе и не сидеть на диване, рассказывая, как бы что-то лучше можно было сделать. Я считаю, что если можешь что-то сделать лучше, то иди и делай. Поэтому пока у меня новый этап в жизни – ответственный, сложный. Волнуюсь, – признается Алексей Резников.

На вопрос, почему Алексей Резников возглавил именно Министерство обороны, объясняет это “замыслом Верховного главнокомандующего”.

– Нам нужно коммуницировать с миром, развивать военную и гражданскую дипломатию, готовиться к политическому решению вступления в НАТО, наполнять рамочное соглашение с США, разобраться с коррупцией во время закупок в Минобороны, выровнять систему зарплаты. Это все задание для юриста, переговорщика. Поэтому президент решил использовать мои какие-то навыки и опыт в этом направлении, – объясняет Алексей Резников.

По его словам, теперь он, по призванию адвокат, будет служить Вооруженным силам Украины.

– Согласно стандартам НАТО, Минобороны – это гражданское ведомство и составляющая правительства. Министр должен быть гражданским лицом, чтобы обеспечивать так называемый гражданско-демократический контроль административного управления. Ни в коем случае министр не должен учить военных воевать. Они знают, как это делать. Особенно украинские. Моя задача – сформировать команду и помогать им с обеспечением вооружением, – подчеркнул он.

Алексей Резников стал новым министром обороны 4 ноября. За его назначение проголосовали 273 народных депутата.

До этого он болеше чем полтора лет занимал должность вице-премьер-министра, главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.