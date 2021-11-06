Новопризначений міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, чому вирішив змінити місце роботи й покинув Міністерство із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про причини свого рішення він повідомив у перерві програми Свобода слова Савіка Шустера.

Олексій Резніков уточнює, що це була пропозиція й доручення президента України, оскільки саме глава держави згідно з Конституцією ухвалює рішення щодо двох міністрів – оборони та закордонних справ.

– Поки що для себе я ухвалив рішення залишатись на публічній службі й не сидіти на дивані, розповідаючи, як би щось краще можна було зробити. Я вважаю, що якщо можеш щось зробити краще, то іди й роби. Тому поки що в мене новий етап у житті – відповідальний, складний. Хвилююсь, – зізнається Олексій Резніков.

На запитання, чому Олексій Резніков очолив саме Міністерство оборони, пояснює це “замислом Верховного головнокомандувача”.

– Нам потрібно комунікувати зі світом, розвивати військову та цивільну дипломатію, готуватись до політичного рішення вступу до НАТО, наповнювати рамкову угоду із США, розібратись із корупцією під час закупівель в Міноборони, вирівняти систему зарплати. Це все завдання для юриста, перемовника. Тому президент вирішив використати мої якісь навички та досвід в цьому напрямку, – пояснює Олексій Резніков.

За його словами, тепер він, за покликанням адвокат, служитиме Збройним силам України.

– Згідно зі стандартами НАТО, Міноборони – це цивільне відомство та складова уряду. Міністр має бути цивільною особу, щоб забезпечувати так званий цивільно-демократичний контроль адміністративного управління. У жодному разі міністр не повинен вчити військових воювати. Вони знають, як це робити. Особливо українські. Моє завдання – сформувати команду та допомагати їм із забезпеченням озброєнням, – наголосив він.

Олексій Резніков став новим міністром оборони 4 листопада. За його призначення проголосували 273 народних депутати.

До цього він понад півтора роки обіймав посаду віце-прем’єр-міністра, очільника Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.