Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о деолигархизации. Теперь его должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

На сайте парламента отмечается, что закон №5599 Руслан Стефанчук подписал 4 ноября, а 5 ноября его передали на подпись главе государства.

Инициатором законопроекта о деолигархизации является президент Владимир Зеленский.

1 июля Верховная Рада Украины приняла этот документ в первом чтении. На заседании, вопреки регламенту, не были рассмотрены альтернативные законопроекты.

Тогда омбудсмен Людмила Денисова заявила, что закон об олигархах противоречит Конституции, поскольку нарушает права и свободы человека. После этого документ предоставили на рассмотрение Венецианской комиссии, чтобы получить экспертное заключение.

23 сентября, не дождавшись заключения комиссии, Верховная Рада приняла закон об олигархах №5599. За проголосовали 279 народных депутатов, против — 54.

Стоит отметить, что рассмотрение законопроекта №5599 во втором чтении происходило по сокращенной процедуре. И хотя в документ было внесено более 1 200 поправок, они в основном были проигнорированы.

На голосование в зале были поставлены лишь 13 поправок, каждая из которых автоматически предопределяла поддержку или отклонение ряда других.

После этого народные депутаты потребовали отменить результаты голосования. Они апеллировали к тому, что рассмотрение законопроекта №5599 во втором чтении проходило с нарушением регламента и Конституции.

Но 19 октября Верховная Рада разблокировала подписание закона об олигархах. Парламент не поддержал ни одно из 12 постановлений, предлагавших отменить результаты голосования за документ во втором чтении.

3 ноября Верховная Рада устранила ряд несогласованностей в законе №5599 о деолигархизации.

На такой шаг были вынуждены пойти, поскольку при голосовании за документ во втором чтении были обнаружены неточности или противоречия. Поэтому пришлось применять процедуру переголосования.