Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про деолігархізацію. Тепер його повинен підписати президент України Володимир Зеленський.

На сайті парламенту зазначається, що закон №5599 Руслан Стефанчук підписав 4 листопада, а 5 листопада його передали на підпис главі держави.

Ініціатором законопроекту про деолігархізацію є президент Володимир Зеленський.

1 липня Верховна Рада України ухвалила цей документ у першому читанні. На засіданні, всупереч регламенту, не були розглянуті альтернативні законопроекти.

Тоді омбудсмен Людмила Денісова заявила, що закон про олігархів суперечить Конституції, адже порушує права та свободи людини. Після цього документ надали на розгляд Венеційської комісії, щоб отримати експертний висновок.

23 вересня, не дочекавшись висновків комісії, Верховна Рада ухвалила закон про олігархів №5599. За проголосували 279 народних депутатів, проти – 54.

Варто зазначити, що розгляд законопроекту №5599 у другому читанні відбувався за скороченою процедурою. І хоча до документа було внесено понад 1 200 поправок, вони в основному були проігноровані.

На голосування в залі були поставлені лише 13 поправок, кожна з яких автоматично зумовлювала підтримку або відхилення низки інших.

Після цього низка народних депутатів почали вимагати скасувати результати голосування. Вони апелювали до того, що розгляд законопроекту №5599 у другому читанні відбувався з порушенням регламенту та Конституції.

Але 19 жовтня Верховна Рада розблокувала підписання закону про олігархів. Парламент не підтримав жодну з 12 постанов, які пропонували скасувати результати голосування за документ у другому читанні.

3 листопада Верховна Рада усунула низку неузгодженостей в законі №5599 про деолігархізацію.

На такий крок були вимушені піти, оскільки під час голосування за документ у другому читанні були виявлені неточності або суперечності. Тому довелося застосовувати процедуру переголосування.