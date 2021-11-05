Тотального закрытия границ не будет: Кулеба об исключении Украины из зеленого списка ЕС

После того, как Европейский Союз исключит Украину из зеленого списка безопасных для путешествий стран, тотального закрытия границ для украинцев не будет.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он объяснил, что это только рекомендация. Поэтому решение о том, разрешать ли въезд украинцам, каждая страна ЕС будет принимать самостоятельно.

– После исключения Украины из зеленого списка ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет приниматься каждой отдельной страной ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев, – написал он в Twitter.

Після виключення України з «зеленого списку» ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 5, 2021

5 ноября корреспондент Радио Свобода Рикард Юзвяк сообщил, что Украину могут исключить из зеленого списка ЕС для путешествий уже на следующей неделе.

Причиной послужило ухудшение эпидемической ситуации с Covid-19. Так, 5 ноября в Украине зафиксировали 26 488 новых случаев Covid-19. А 4 ноября цифра была еще больше – 27 377 случаев.

В то же время полный курс вакцинации от коронавируса (две дозы) получили 7 762 884 украинца.