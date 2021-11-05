Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о деолигархизации. В Офисе президента сообщили, что документ должен обеспечить правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и ограничить влияние олигархических интересов на экономическую жизнь Украины.

Согласно документу, олигархом будет считаться физическое лицо, которое одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным собственником предприятия, которое после вступления в силу этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке в соответствии с законом О защите экономической конкуренции, и в течение одного года поддерживает или усиливает такое положение;

подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых оно является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Принятие закона об олигархах

Инициатором законопроекта о деолигархизации является президент Владимир Зеленский.

1 июля Верховная Рада приняла этот документ в первом чтении. На заседании, вопреки регламенту, не были рассмотрены другие законопроекты.

Тогда омбудсмен Людмила Денисова заявила, что закон об олигархах противоречит Конституции, поскольку нарушает права и свободы человека. После этого документ был подан на рассмотрение Венецианской комиссии, чтобы получить экспертное заключение.

23 сентября, не дождавшись заключения комиссии, Верховная Рада приняла закон об олигархах №5599. Хотя в документ было внесено более 1200 поправок, они в основном были проигнорированы.

После этого народные депутаты потребовали отменить результаты голосования. Они апеллировали к тому, что рассмотрение законопроекта №5599 во втором чтении проходило с нарушением регламента и Конституции.

Однако 19 октября Верховная Рада разблокировала подписание закона об олигархах. Парламент не поддержал ни одно из 12 постановлений, предлагавших отменить результаты голосования за документ во втором чтении.

3 ноября Верховная Рада устранила ряд несогласованностей в законе №5599 о деолигархизации. На такой шаг были вынуждены пойти, поскольку при голосовании за документ во втором чтении были обнаружены неточности или противоречия. Поэтому пришлось использовать функцию переголосования.

4 ноября закон о деолигархизации подписал Руслан Стефанчук – председатель Верховной Рады Украины.