Новоназначенный министр обороны Украины Алексей Резников считает вопрос размера зарплат военных своей ключевой задачей.

Об этом он сообщил в перерыве программы Свобода слова Савика Шустера.

– Я не буду говорить о цифрах, потому что я фактически первый день на посту. Но это ключевая задача. И важно не просто условно повысить зарплату на сколько-то гривен, которую завтра съест инфляция. Надо построить систему с привязкой к понятным критериям, на которые не будет влиять курс валют, – считает Алексей Резников.

Среди таких критериев, по убеждению нового министра, должно быть звание, должность, боевой опыт, обучение, знание языков, освоение новых квалификаций.

– Эта система должна быть абсолютно понятной, чтобы человек, строя карьеру, понимал, сколько будет получать сегодня, а сколько завтра, – объясняет министр обороны.

Пока же, утверждает глава ведомства, бюджет ВСУ Минобороны на 70-80% является “бюджетом проедания”, то есть именно столько тратится на содержание и тому подобное.

– На развитие и вооружение остается 20-30%. Эти подходы тоже нужно менять, и использовать средства разумно, легитимно и законно, – считает министр.

Правильные стратегические решения, говорит Алексей Резников, министр обороны должен принимать в тандеме с главнокомандующим ВСУ, профильным комитетом парламента, Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности, Советом национальной безопасности и обороны и Офисом президента.

Алексей Резников занял пост министра обороны 4 ноября. До этого с 4 марта 2020 года он был вице-премьер-министром, главой Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.