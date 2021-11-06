Новопризначений міністр оборони України Олексій Резніков вважає питання розміру зарплат військових своїм ключовим завданням.

Про це він повідомив у перерві програми Свобода слова Савіка Шустера.

– Я не буду говорити про цифри, тому що я фактично перший день на посаді. Але це ключове завдання. І важливо не просто умовно підвищити зарплату на скількись гривень, яку завтра з’їсть інфляція. Треба побудувати систему із прив’язкою до зрозумілих критеріїв, на які не впливатиме курс валют абощо, – вважає Олексій Резніков.

Серед таких критеріїв, на переконання нового міністра, має бути звання, посада, бойовий досвід, навчання, знання мов, освоєння нових кваліфікацій.

– Ця система має бути абсолютно зрозумілою, щоб людина, будуючи кар’єру, розуміла, скільки отримуватиме сьогодні, а скільки завтра, – пояснює міністр оборони.

Поки ж, стверджує очільник відомства, бюджет ЗСУ Міноборони на 70-80% є “бюджетом проїдання”, тобто саме стільки витрачається на утримання тощо.

– На розвиток та озброєння залишається 20-30%. Ці підходи теж потрібно змінювати, і використовувати кошти розумно, легітимно та законно, – вважає міністр.

Правильні стратегічні рішення, каже Олексій Резніков, міністр оборони має ухвалювати в тандемі із головнокомандувачем ЗСУ, профільним комітетом парламенту, Міністерством із питань стратегічних галузей промисловості, Радою національної безпеки та оборони та Офісом президента.

Олексій Резніков обійняв посаду міністра оборона 4 листопада. До цього із 4 березня 2020 року він був віце-прем’єр-міністром, очільником Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.