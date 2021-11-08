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Валентина Летяк |

Корнієнко склав повноваження голови партії Слуга народу

олександр корнієнко

Перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко вирішив скласти повноваження голови партії Слуга народу і вже написав відповідну заяву.

Як пояснив сам політик, він хоче зосередитися над реформою роботи Верховної Ради та завданнях, поставлених президентом.

Хто очолить Слугу народу замість нього, вирішать у листопаді на партійному з’їзді у Києві, повідомила речниця політичної сили Юлія Палійчук.

Точну дату вона не назвала.

Корнієнко склав повноваження голови партії Слуга народу

Вона також оприлюднила відеозвернення Корнієнка. Він запевняє, що залишається членом партії Слуга народу.

19 жовтня Верховна Рада проголосувала за призначення народного депутата від фракції Слуга народу Олександра Корнієнка першим віце-спікером парламенту.

Він замінив на цій посаді Руслана Стефанчука, якого 8 жовтня обрали новим головою Верховної Ради.

Фото: УНІАН

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