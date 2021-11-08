Политическую партию Слуга народа возглавит народный депутат Елена Шуляк. На должности она заменит Александра Корниенко.

Об этом Фактам ICTV стало известно из собственных источников.

Сейчас Елена Шуляк является заместителем главы депутатской фракции Слуга народа. Параллельно она занимает должность заместителя главы Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Также Елена Шуляк возглавляет Координационный совет по проблемным вопросам градостроительства.

8 ноября Александр Корниенко сложил полномочия главы партии Слуга народа. Он объяснил, что хочет сосредоточиться на реформе работы Верховной Рады и задачах, поставленных президентом.

Кто возглавит Слугу народа вместо него, официально решат в ноябре на партийном съезде Слуги народа в Киеве.

19 октября Александра Корниенко назначили первым вице-спикером парламента. На этой должности он заменил Руслана Стефанчука, которого 8 октября избрали новым председателем Верховной Рады.

Фото: Елена Шуляк