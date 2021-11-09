В Украину уже завезли почти 31 млн доз вакцины – Ляшко

В Украину поступило почти 31 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Глава Министерства здравоохранения рассказал, что еще несколько млн доз привезут на этой неделе. Он подчеркнул, что вакцины достаточно.

– Сегодня в Украину мы завезли уже почти 31 млн доз вакцины. На этих выходных приехало 1,4 млн доз Pfizer, 3 млн Moderna. На неделе мы ждем еще 1 млн, вторник-среда, Pfizer и к концу недели еще 1,5 млн Pfizer. То есть вакцины более чем достаточно, делать прививки для того, чтобы защититься.

Виктор Ляшко отметил, что большинство больных и госпитализированных – люди, которые не вакцинировались от коронавируса.

– 95-97% людей в наших госпиталях – это невакцинированные люди. И мы видим — впервые за последние десять недель у нас не выросло количество госпитализаций неделя к неделе…

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