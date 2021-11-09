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В Україну уже завезли майже 31 млн доз вакцини – Ляшко

Людмила Богданова
В Україну уже завезли майже 31 млн доз вакцини – Ляшко

В Україні надійшло майже 31 млн доз вакцини від коронавірусу. Про це в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Очільник Міністерства охорони здоров’я розповів, що ще кілька млн доз привезуть цього тижня. Він наголосив, що вакцини вдосталь.

 – Сьогодні в Україну ми завезли уже майже 31 млн доз вакцини. На цих вихідних приїхало 1,4 млн доз Pfizer, 3 млн Moderna. На тижні ми чекаємо ще 1 млн, вівторок-середа, Pfizer і до кінця тижня ще 1,5 млн Pfizer. Тобто вакцини більш ніж вдосталь, робити щеплення для того, щоб захиститись.

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