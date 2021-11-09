Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Есть и был: Ляшко рассказал о ситуации с кислородом в Украине

Людмила Богданова
Виктор Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что в Украине хватает кислорода для больных коронавирусом. Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

Отвечая на вопрос о ситуации с кислородом в Николаевской области, Ляшко подтвердил, что там он есть в каждой больнице, которая принимает больных Covid-19.

— За результаты поездки и отчетности, которая была проверена на местах, в Николаевской области кислород есть в каждой больнице, которая оказывает больным помощь.

По поводу ситуации по всей Украине министр ответил, что кислород был и есть.

– Сейчас кислород есть и был кислород. Назовите мне больницу, в которой кислорода не было.

Дополняется…

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка