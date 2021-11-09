Є і був: Ляшко розповів про ситуацію з киснем в Україні

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запевнив, що в Україні вистачає кисню для хворих на коронавірус. Про це він заявив в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

Відповідаючи на запитання про ситуацію з киснем на Миколаївщині, Ляшко підтвердив, що там він є у кожній лікарні, яка приймає хворих на Covid-19.

– За результати поїздки і звітності, яка була переперевірена на місцях, у Миколаївській області кисень є у кожній лікарні, яка надає хворим допомогу.

Щодо ситуації в усій Україні міністр відповів, що кисень був і є.

– Зараз кисень є і був кисень. Назвіть мені лікарню, у якій кисню не було.

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