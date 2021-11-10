Готові до будь-яких сценаріїв: Монастирський про ситуацію на кордоні Польщі й Білорусі

Через ситуацію з мігрантами, яка склалася на білорусько-польському кордоні, Україна посилить охорону державного кордону силами Нацгвардії та Нацполіції.

Про це під час брифінгу за підсумками засідання РНБО повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– Протягом найближчого часу до охорони безпеки на кордоні залучать підрозділи територіальної оборони в прикордонних областях, щоб провести навчання щодо взаємодії цих підрозділів і бути готовими до будь-яких можливих сценаріїв у разі потрапляння незаконних мігрантів, які сьогодні намагаються потрапити в Польщу. Ми не виключаємо, що такий сценарій можливий і на українському кордоні, – заявив він.

Денис Монастирський додав, що в разі потреби відповідь українських правоохоронців буде досить жорсткою, але коректною і в межах закону, який регламентує захист державного кордону.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі залишається напруженою після того, як 8 листопада колона мігрантів з кількох сотень осіб попрямувала з боку Білорусі до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики.

10 листопада прикордонна служба Польщі зафіксовала 599 спроб незаконного перетину кордону. Правоохоронці затримали дев’ятьох осіб. Усі вони – переважно громадяни Лівану.

Зі свого боку перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що через ситуацію з мігрантами на польсько-білоруському кордоні органи охорони державного кордону України посилять особовим складом, технікою, безпілотниками, а також службовими собаками.