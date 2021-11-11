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Факты / Украина / Политика

Министр культуры и информполитики Ткаченко уходит в отставку

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Министр культуры и информполитики Ткаченко уходит в отставку

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко уходит в отставку. Эту информацию он подтвердил Фактам ICTV.

Ожидается, что официальное заявление об увольнении с должности Александр Ткаченко обнародует в ближайшее время – в четверг 11 ноября.

Александр Ткаченко занимает должность министра культуры и информационной политики Украины с 4 июня 2020 года. До этого он был народным депутатом от политической партии Слуга народа, а также главой комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

СМИ сообщают, что вероятной причиной отставки Ткаченко может быть отделение Госкино от Министерства культуры, против которого выступал министр.

Александр Ткаченко не первый министр, которого коснулись кадровые ротации в Кабмине. Так, 3 ноября народные депутаты уволили сразу пятерых глав министерств.

А уже 4 ноября новых руководителей получили Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Минобороны, Минэкономики и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Стоит ли ждать новых ротаций в правительстве — читайте в нашем материале.

Фото: УНИАН

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