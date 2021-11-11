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Факти / Україна / Політика

Міністр культури та інформполітики Ткаченко йде у відставку

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Міністр культури та інформполітики Ткаченко йде у відставку

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко йде у відставку. Цю інформацію він підтвердив Фактам ICTV.

Очікується, що офіційну заяву про звільнення з посади Олександр Ткаченко оприлюднить найближчим часом – у четвер 11 листопада.

Олександр Ткаченко обіймає посаду міністра культури та інформаційної політики України з 4 червня 2020 року. До того він був народним депутатом від політичної партії Слуга народу, а також головою комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

ЗМІ повідомляють, що ймовірною причиною відставки відставки Ткаченка може бути відокремлення Держкіно від Міністерства культури, проти якого виступав міністр.

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