Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко йде у відставку. Цю інформацію він підтвердив Фактам ICTV.

Очікується, що офіційну заяву про звільнення з посади Олександр Ткаченко оприлюднить найближчим часом – у четвер 11 листопада.

Олександр Ткаченко обіймає посаду міністра культури та інформаційної політики України з 4 червня 2020 року. До того він був народним депутатом від політичної партії Слуга народу, а також головою комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

ЗМІ повідомляють, що ймовірною причиною відставки відставки Ткаченка може бути відокремлення Держкіно від Міністерства культури, проти якого виступав міністр.

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