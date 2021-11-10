Парламентские пианисты и дирижеры. Едва ли не в каждом созыве были такие регуляторы. Именно руками они показывали, какую кнопку нажимать: зеленую или красную и вообще голосовать ли. Жесты понятны всем.

Сейчас лица новые, но старая политическая морзянка, оказывается, никуда не исчезла.

Язык жестов не только для депутатов, специальные сигналы были и у спикеров. Даже у чиновников и президентов.

Оказывается, у каждого политика есть стандартный набор жестов. Но есть жесты и персональные. Так сказать, визитка. Самым большим феноменом в жестикулировании психологи называют нынешнего президента Владимира Зеленского.

Часто он начинает руки склонять к груди, потому что он хочет доказать, что он искренний, замечают эксперты.

Петр Порошенко в своих речах постоянно как будто что-то рубит или нарезает. По словам эксперта по вопросам невербальной коммуникации, это свидетельство натур лидерского типа и достаточно авторитарных.

Юлия Тимошенко довольно часто как будто бисер собирает.

Виктор Ющенко постоянно пытался показывать руки, которые ничего не воровали. Это признак того, что – я не боюсь, я говорю правду. Но очень часто и манипулируют этим жестом.

Но, наверное, больше всех запомнился своими движениями Виктор Янукович. У него в ход шли не только руки, но и ручки.

– Тело – это лучший болтун, потому что словами ты можешь сказать, но тело на 90% работает, на 90% независимо от того осознаю ли я, – говорит Ольга Габлюк, эксперт по публичным коммуникациям.

Да есть и те, кто болтать не очень хочет. Довольно сдержанные жесты у исполняющий обязанности канцлер Германии Ангелы Меркель. Но труднее всего из всех прочитать Путина.

Он очень скуп на жесты. Он пытается делать паузы, думая, готовя свою позицию.

Путин любит прижимать к туловищу правую руку и размахивать только левой. За его походку назвали походкой стрелка. И это едва ли не единственный его заметный жест. Но психологи говорят, больше скажет о нем его осанка. По ней можно увидеть даже как Путин нервничает.

– Когда он попадает в ситуацию неопределенности, он начинает ногами ерзать, шуршать, искать, как ему лучше стать. И он переносит вес тела с одной ноги на другую, – это признак неуверенности, комментирует Валентин Ким, эксперт по невербальной коммуникации.

Жесты, говорит бывший министр иностранных дел Павел Климкин, очень важны во время любых переговоров. Это практически гарантия успеха. И здесь нужно знать не только как жестикулировать, но и как сидеть.

А вот рукопожатие – это как личный бренд. У каждого политика оно свое. Вот, например, козырное приветствие Трампа. Его ни с чем не перепутаешь. Он пытается во время рукопожатия проявить силу, доказать, что он сильнейший.

Владимир Зеленский попытался изменить традицию приветствия в украинской политике. И ввести новый тренд – что-то вроде “дать пять”. Но его новшество так и не прижилось.

Умеют избранники из пальцев и фигуры крутить. Каждый созыв отличился средним пальцем. Но когда аргументы заканчиваются, жестикулировать избранники могут не только руками, но и локтями. Умеют политики работать еще головой и даже ногами.

Жесты бывают искренние, а бывают и наигранные. Но они точно могут рассказать о политиках гораздо больше, чем их слова.