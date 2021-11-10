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Факты / Украина / Политика

В списке есть россияне: СНБО ввел санкции за незаконное представительство в Крыму

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
рнбо засідання

Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит санкции против еще восьми физических лиц.

Они причастны к открытию дипломатического представительства Никарагуа на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания.

– Это восемь физических лиц, из которых четверо – граждане Никарагуа, еще четверо – граждане Российской Федерации, – добавил он.

В начале ноября Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за незаконного и несогласованного визита посла Никарагуа в Крым.

Позже Кабинет министров предложил Совету национальной безопасности и обороны применить санкции из-за открытия так называемого консульства Республики Никарагуа в Крыму.

Также во время заседания СНБО 10 ноября обсудили ситуацию на белорусско-польской границе, где тысячи мигрантов пытаются прорваться в Польшу.

Алексей Данилов заявил, что были приняты соответствующие решения, которые вскоре оформят и сообщат о них профильным ведомствам.

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