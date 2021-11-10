У списку є росіяни: РНБО запровадила санкції за незаконне представництво в Криму

Рада національної безпеки та оборони України запроваджує санкції проти ще восьми фізичних осіб.

Вони причетні до відкриття дипломатичного представництва Нікарагуа на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання.

– Це вісім фізичних осіб, з яких четверо – громадяни Нікарагуа, ще четверо – громадяни Російської Федерації, – додав він.

На початку листопада Міністерство закордонних справ України висловило протест через незаконний та неузгоджений візит посла Нікарагуа в Крим.

Пізніше Кабінет міністрів запропонував Раді національної безпеки та оборони застосувати санкції через відкриття так званого консульства Республіки Нікарагуа у Криму.

Також під час засідання РНБО 10 листопада обговорили ситуацію на білорусько-польскому кордоні, де тисячі мігрантів намагаються прорватися до Польщі.

Олексій Данілов заявив, що були ухвалені відповідні рішення, які незабаром оформлять і доведуть до відома профільних відомств.