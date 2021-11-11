11 листопада міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав заяву про відставку і направив її спікеру парламенту Руслану Стефанчуку.

Про це чиновник повідомив у соцмережі і додав скрін заяви.

Серед причин звільнення назвав те, що рішення Кабміну про відокремлення Держкіно від МКІП ухвалювалося без погодження з відомством.

– Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну – нелогічно. Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують – не мій концепт та цінності, – пояснив Ткаченко.

Оцінюючи свою діяльність на посаді міністра культури, Ткаченко наголосив, що встиг зробити десь 50% із запланованого.

– Пропрацювавши 1,5 року в міністерстві і порівнюючи це з понад 30-річним досвідом роботи саме в індустрії, маю право на оцінку ситуації. Робота в уряді все ж за відсутності командної роботи та наявності бюрократичних процедур – не є такою ефективною, порівняно з роботою в індустріях, – написав чиновник.

Про те, що Олександр Ткаченко звільняється з посади міністра культури та інформаційної політики, стало відомо напередодні.

Він стане шостим міністром з початку листопада, якого зачепили кадрові ротації у Кабміні.

Олександр Ткаченко очолює Мінкульт із 4 червня 2020 року. До цього був народним депутатом від політичної партії Слуга народу, а також головою Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Джерело: Олександр Ткаченко