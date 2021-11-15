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Зеленський розповів, як в Україні протидіятимуть енергетичній кризі

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

В Україні запустили два додаткові блоки на Рівненській і Запорізькій АЕС задля протидії енергетичній кризі.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час звернення до українців 15 листопада.

Ще один блок Запорізької АЕС буде запущено до кінця листопада.

– Держава нікого не залишить без світла й тепла. Відключення світла може лякати тільки тих, у кого “відключена” логіка та критичне мислення.

Проста порада: щоб не чути брехливі казки про відключення світла, відключайте звук на деяких брехливих каналах. А краще – не дивіться взагалі: це береже і нерви, й електроенергію, – пообіцяв глава держави.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що до України прямує сім кораблів із вугіллям, якого вистачить до кінця року.

За потреби Україна придбає достатньо вугілля, щоб бути забезпеченою до завершення опалювального сезону.

Також президент наголосив, що країна не купує вугілля у сепаратистів.

Фото: Офіс президента

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