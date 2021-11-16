Депутаты оценили идею Зеленского о выдаче денег за вакцинацию

Депутаты от фракций Голос и Слуга народа поделились мнениями об инициативе президента Владимира Зеленского по выплате 1000 гривен каждому украинцу, получившему обе дозы вакцины от коронавируса.

Так, глава Голоса Ярослав Железняк отметил в эфире госканала Дом, что любое стимулирование вакцинации – это не плохо.

Но при этом Железняк пока не может до конца понять, как именно можно воплотить в жизнь такую идею.

– Мы говорим по меньшей мере о 15 млн человек. Очень легко подсчитать, сколько денег на это нужно будет потратить. Это 15 млрд гривен, – подчеркнул глава фракции Голос.

Он добавил, что в своем обращении президент говорил о 3 млрд гривен в этом году и еще 3 – в следующем, в связи с чем возникает нехватка по меньшей мере 9 млрд.

Также он выразил сомнения относительно законности использования приложения Дія в качестве ваучера, который можно обменять на разные услуги в спортзалах, кинотеатрах, путешествия по Украине и тому подобное.

Тем временем депутат от Слуги народа Александр Качура заявил в эфире канала Дом, что по его мнению эта инициатива будет работать.

Он отметил, что те, кто не пользуется приложением Дія, смогут получить деньги альтернативным способом.

– Будет разработан механизм, чтобы те же пенсионеры могли получить эту тысячу и обменять ее на какие-то услуги, которые им необходимы. Главное – чтобы эти деньги использовались в экономике, платились налоги, – сказал Качура.

Премьер-министр Денис Шмигаль утверждает, что тысячу гривен за вакцинацию украинцы будут получать из государственного бюджета.

Ранее президент Владимир Зеленский записал видеообращение и пообещал, что каждый гражданин, который пройдет полный курс вакцинации против коронавируса, получит от государства 1 тыс. грн.

Деньги можно будет использовать на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, для посещения кинотеатра, театра, музея, концертного зала или выставочного центра.

Старт программы запланирован на 19 декабря 2021 года.

Источник: Дом

Фото: Офис президента