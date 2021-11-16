Депутати оцінили ідею Зеленського про видачу грошей за вакцинацію

Депутати від фракцій Голос та Слуга народу поділилися думками про ініціативу президента Володимира Зеленського щодо виплати 1000 гривень кожному українцю, який отримав обидві дози вакцини від коронавірусу.

Так, голова Голосу Ярослав Железняк зазначив в ефірі держканалу Дом, що будь-яке стимулювання вакцинації – це непогано.

Але при цьому Желєзняк поки що не може до кінця зрозуміти, як саме можна втілити в життя таку ідею.

– Ми говоримо щонайменше про 15 млн людей. Дуже легко порахувати, скільки грошей на це потрібно буде витратити. Це 15 млрд гривень, – наголосив голова фракції Голос.

Він додав, що у своєму зверненні президент говорив про 3 млрд цього року і ще 3 – наступного, у зв’язку з чим виникає брак щонайменше 9 млрд.

Також він висловив сумніви щодо законності використання програми Дія як ваучера, який можна обміняти на різні послуги у спортзалах, кінотеатрах, подорожі Україною, тощо.

Тим часом депутат від Слуги народу Олександр Качура заявив в ефірі каналу Дом, що на його думку ця ініціатива працюватиме.

Він зазначив, що ті, хто не користується застосунком Дія, зможуть отримати гроші альтернативним способом.

– Буде розроблено механізм, щоб ті ж пенсіонери могли отримати цю тисячу та обміняти її на якісь послуги, які їм необхідні. Головне – щоб ці гроші використовувалися в економіці, сплачувалися податки, – сказав Качура.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що тисячу гривень за вакцинацію українці отримуватимуть з державного бюджету.

Раніше президент Володимир Зеленський записав відеозвернення і пообіцяв, що кожен громадянин, який пройде повний курс вакцинації проти коронавірусу, отримає від держави 1 тис. грн.

Гроші можна буде використати на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, для відвідування кінотеатру, театру, музею, концертного залу чи виставкового центру.

Старт програми запланований на 19 грудня 2021 року.

Джерело: Дом

Фото: Офіс президента