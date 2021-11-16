Вакцинированным от Covid-19 украинцам будут выплачивать по 1 тыс. грн за счет средств из общего фонда государственного бюджета.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Тернопольскую область.

– Это будет фонд поддержки пострадавшего от Covid-19 предпринимательства, то есть общий фонд бюджета, откуда эти средства будут выделены, – объяснил глава правительства.

По словам Дениса Шмыгаля, эта программа будет действовать в конце 2021 года и первой половине 2022-го.

15 ноября президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. Глава государства заявил, что каждый гражданин, прошедший полный курс вакцинации против коронавируса, получит от государства 1 тыс. грн.

Украинцы могут использовать эти деньги на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, чтобы посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр.

Кроме того, граждане могут потратить средства на билеты для путешествий внутри Украины – на внутренние, авиа или железнодорожные перевозки. Согласно плану, программа стартует с 19 декабря 2021 года.

По состоянию на 16 ноября две дозы вакцины от коронавируса получили уже 8 887 415 человек. Всего в Украине сделали 21 218 965 прививок.