Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий усиление защиты объектов критической инфраструктуры в Украине.

За проект закона №5219 О критической инфраструктуре проголосовали 268 народных депутатов.

Согласно документу, критической инфраструктурой будут считать объекты, которые важны для экономики, национальной безопасности и обороны Украины и нарушение функционирования которых может нанести ущерб национальным интересам.

Речь идет об энергетических, промышленных объектах, водо- и газопроводах, стратегических предприятиях (в частности, в сфере обороны, химической промышленности, здравоохранения, изготовления вакцин, фармацевтики, электронных коммуникаций, финансов, транспорта, гражданской защиты, обеспечения правопорядка, космической деятельности) и тому подобное.

Законопроект должен стать частью украинского законодательства в сфере национальной безопасности. Документ предусматривает:

• Создание уполномоченного органа – Национальной комиссии по защите критической инфраструктуры. Она будет подчиняться Кабинету министров. Счетная палата будет ежегодно проводить аудит деятельности комиссии.

• Определение критериев, по которым объекты относятся к критической инфраструктуре. Среди них: обеспечение важных национальных интересов; существование угроз для таких объектов; вероятность причинения существенного вреда нормальной жизни населения; масштабность возможных негативных последствий для государства от повреждения таких объектов и продолжительность их ликвидации.

• Разделение объектов критической инфраструктуры на четыре категории: особенно важные, жизненно важные, важные и необходимые. Это нужно для определения уровня требований к их защите.

• Создание открытого реестра объектов критической инфраструктуры. Его будет вести уполномоченный орган под контролем правительства.

• Включение охраны объектов критической инфраструктуры в ключевые функции Национальной гвардии Украины.

• Финансирование защиты критической инфраструктуры за счет госбюджета, субъектов хозяйствования, кредитов банков, средств международной технической помощи.

• Введение парламентского контроля (через Верховную Раду) и общественного надзора (через общественные объединения) в сфере защиты критической инфраструктуры.

Кабинет министров должен будет организовать проверку структуры собственности объектов критической инфраструктуры Украины: они не могут иметь владельцев из России или других государств, которые включены в черный список FATF (как не сотрудничающие в сфере противодействия отмыванию доходов).

Недавно Служба безопасности установила хакеров группировки Armagedon, совершивших более 5 тыс. атак на украинские государственные органы. Хакеры работали на ФСБ России. Среди целей хакеров было: блокирование информационных систем и контроль над объектами критической инфраструктуры Украины (речь идет, в частности, об электростанциях, системах тепло- и водоснабжения).