Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроект, який передбачає посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури в Україні.

За проект закону № 5219 Про критичну інфраструктуру проголосували 268 народних депутатів.

Згідно із документом, критичною інфраструктурою вважатимуть об’єкти, які є важливими для економіки, національної безпеки та оборони України й порушення функціонування яких може зашкодити національним інтересам.

Йдеться про енергетичні, промислові об’єкти, водо- й газопроводи, стратегічні підприємства (зокрема в сфері оборони, хімічної промисловості, охорони здоров’я, виготовлення вакцин, фармацевтики, електронних комунікацій, фінансів, транспорту, цивільного захисту, забезпечення правопорядку, космічної діяльності) тощо.

Законопроект повинен стати складовою українського законодавства в сфері національної безпеки. Документ передбачає:

• Створення уповноваженого органу – Національної комісії з питань захисту критичної інфраструктури. Вона підпорядковуватиметься Кабінету міністрів. Рахункова палата щороку проводитиме аудит діяльності комісії.

• Визначення критеріїв, за якими об’єкти відносяться до критичної інфраструктури. Серед них: забезпечення важливих національних інтересів; існування загроз для таких об’єктів; ймовірність завдання суттєвої шкоди нормальному життю населення; масштабність можливих негативних наслідків для держави від пошкодження таких об’єктів та тривалість їх ліквідації тощо.

• Поділ об’єктів критичної інфраструктури на чотири категорії: особливо важливі, життєво важливі, важливі та необхідні. Це потрібно для визначення рівня вимог щодо їх захисту.

• Створення відкритого реєстру об’єктів критичної інфраструктури. Його вестиме уповноважений орган під контролем уряду.

• Включення охорони об’єктів критичної інфраструктури до ключових функцій Національної гвардії України.

• Фінансування захисту критичної інфраструктури коштом держбюджету, суб’єктів господарювання, кредитами банків, коштами міжнародної технічної допомоги.

• Запровадження парламентського контролю (через Верховну Раду) та громадського нагляду (через громадські об’єднання) в сфері захисту критичної інфраструктури.

Кабінет міністрів повинен буде організувати перевірку структури власності об’єктів критичної інфраструктури України: вони не можуть мати власників з Росії чи інших держав, які включені до чорного списку FAТF (як такі, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів).

Нещодавно Служба безпеки встановила хакерів угруповання Armagedon, які здійснили понад 5 тис. атак на українські державні органи. Хакери працювали на ФСБ Росії. Серед цілей хакерів було: блокування інформаційних систем та контроль над об’єктами критичної інфраструктури України (йдеться, зокрема, про електростанції, системи тепло- та водопостачання).