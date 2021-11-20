Начальник Главного управления разведки Минобороны 2016-2020 годов Василий Бурба назвал три причины, которые, по его мнению, могли привести к срыву спецоперации по задержанию вагнеровцев в июле 2020 года.

Подробно о них он рассказал в интервью программе Свобода слова Савика Шустера.

– Первая причина провала – у нас есть крот, который работает на Россию. Вторая – это наша плохая подготовка. И третья причина – это хорошая работа контрразведки Беларуси. Из своего анализа, из своего опыта, с руководящей точки зрения могу сказать, что это провал благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах, которые, по моему мнению, сленгом скажу, сливают, передают информацию врагу, – отметил бывший глава ГУР.

По убеждению Василия Бурбы, операцию “переносить было невозможно”. Поэтому еще один из вариантов срыва спецоперации, говорит он, кроется также в переносе даты.

– Все мы знаем, что 29 июля российских наемников задержали. Логично, что белорусы нам их никогда бы не отдали. Мне непонятно, почему так долго подавали документы на экстрадицию. Но даже если бы мы быстро их подали, нам бы их (вагнеровцев, – Ред.) никто не отдал. Так, произошел провал. И нужно было это расследовать. Мы год ждали, – заметил он.

По словам экс-главы ГУР, провал операции с вагнеровцами – это “цепочка тех провалов, которые происходят в последнее время”.

Далее Василий Бурба рассказал, как однажды услышал, что следователь ГБР хочет его допросить.

– Я явился. Допрос длился семь минут. Мы начали разговаривать, и я спросил следователя, почему дело не засекречено. Я хочу предоставить тайные сведения, но дело не движется. То есть год и три месяца мы не можем дать ответ, что произошло. А состоялся провал, который надо расследовать, – подчеркнул начальник Главного управления разведки.

Комментировать свое увольнение 5 августа 2020 года Василий Бурба отказывается:

– Я военнослужащий, а есть Верховный главнокомандующий. Я не обсуждаю указы президента Украины. Он так считал целесообразным – меня уволили, – сказал он.

Однако уточнил: виделся с главой государства 3 августа, через несколько дней после срыва операции.

Тогда экс-глава ГУР предложил подать рапорт для проверки лиц, которым было известно об операции.

Однако представить список лиц не успел. О том, что должен быть указ об увольнении, он узнал за полчаса до появления документа от министра обороны.

По словам Василия Бурбы, кроме него, уволили также всех сотрудников, которые знали об операции:

– Их всех уволили с должностей и из рядов ВСУ, забрали документы прикрытия. А это опасность, потому что они – под прямым прицелом российских спецслужб.

Два дня назад советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Интерфакс-Украина отметил, что комментарии отставников из разведки и спецслужб, в том числе и бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы, журналисты проекта Bellingcat и интернет-издание The Insider, которые и обнародовали расследование о спецоперации, подают с оговорками.

Михаил Подоляк обратил внимание, что по каждому существенному пункту в тексте расследователи Bellingcat отмечают, что то или иное обстоятельство не удалось независимо верифицировать.

– То есть отмечается, что это лишь слова вполне конкретных людей. Не более того. Какие оценки дают эти люди, на каких событиях фокусируют внимание, – это ответственность только самих этих людей, – подчеркнул советник главы Офиса президента.

По его словам, нет в расследовании Bellingcat “никаких выводов о том, что кто-то что-то “слил”, как это обществу рассказывали в течение полутора лет”.