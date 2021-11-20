Начальник Головного управління розвідки Міноборони 2016-2020 років Василь Бурба назвав три причини, які, на його думку, могли призвести до зриву спецоперації із затримання вагнерівців у липні 2020 року.

Детально про них він розповів в інтерв’ю програмі Свобода слова Савіка Шустера.

– Перша причина провалу – у нас є кріт, який працює на Росію. Друга – це наша погана підготовка. І третя причина – це гарна робота контррозвідки Білорусі. Із свого аналізу, із свого досвіду, із керівного погляду можу сказати, що це провал завдяки людям, які перебувають у владних кабінетах, які, на мою думку, сленгом скажу, зливають, передають інформацію ворогу, – зазначив колишній очільник ГУР.

На переконання Василя Бурби, операцію “переносити було неможливо”. Тому ще один із варіантів зриву спецоперації, каже він, криється також у перенесенні дати.

– Усі ми знаємо, що 29 липня російських найманців затримали. Логічно, що білоруси нам їх ніколи б не віддали. Мені незрозуміло, чому так довго подавали документи на екстрадицію. Але навіть якби ми швидко їх подали, нам би їх (вагнерівців, – Ред.) ніхто не віддав. Так, відбувся провал. І потрібно було це розслідувати. Ми рік чекали, – зауважив він.

За словами екс-голови ГУР, провал операції із вагнерівцями – це “ланцюжок тих провалів, які відбуваються останнім часом”.

Далі Василь Бурба розповів, як одного разу почув, що слідчий ДБР хоче його допитати.

– Я з’явився. Допит тривав сім хвилин. Ми почали розмовляти, і я запитав слідчого, чому справа не засекречена. Я хочу надати відомості таємні, але справа не рухається. Тобто рік і три місяці ми не можемо дати відповідь, що відбулося. А відбувся провал, який треба розслідувати, – наголосив начальник Головного управління розвідки.

Коментувати своє звільнення 5 серпня 2020 року Василь Бурба відмовляється:

– Я військовослужбовець, а є Верховний головнокомандувач. Я не обговорюю укази президента України. Він так вважав за доцільне – мене звільнили, – сказав він.

Однак уточнив: бачився із главою держави 3 серпня, за кілька днів після зриву операції.

Тоді екс-голова ГУР запропонував подати рапорт задля перевірки осіб, яким було відомо про операцію.

Однак представити список осіб не встиг. Про те, що має бути указ про його звільнення, довідався за півгодини до появи документу від міністра оборони.

За словами Василя Бурби, крім нього, звільнили також усіх співробітників, які знали про операцію:

– Їх усіх звільнили з посад та з лав ЗСУ, забрали документи прикриття. А це небезпека, бо вони – під прямим прицілом російських спецслужб.

Два дні тому радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Інтерфакс-Україна наголосив, що коментарі відставників із розвідки та спецслужб, зокрема й колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурби, журналісти проекту Bellingcat та інтернет-видання The Insider, які й оприлюднили розслідування про спецоперацію, подають із застереженнями.

Михайло Подоляк звернув увагу, що за кожним суттєвим пунктом у тексті розслідувачі Bellingcat зазначають, що ту чи ту обставину не вдалося незалежно верифікувати.

– Тобто наголошується, що це лише слова цілком конкретних людей. Не більше того. Які оцінки дають ці люди, на яких подіях фокусують увагу, – це відповідальність лише самих цих людей, – наголосив радник голови Офісу президента.

За його словами, немає у розслідуванні Bellingcat “жодних висновків про те, що хтось щось “злив”, як це суспільству розповідали протягом півтора року”.