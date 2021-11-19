Вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня — Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня. Об этом он заявил во время визита в США в украинском посольстве в Вашингтоне.

— Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран Альянса. Это будет политическое решение. Пока принятие такого решения в повестке дня не стоит. Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях Конституции, что наша цель — вступление в НАТО, — заявил министр.

Он отметил, что для Украины вступление в НАТО это не только вопрос безопасности, но и развитие демократии и экономики. Именно поэтому Украина должна и дальше двигаться в сторону реформ, чтобы быть готовой стать членом Альянса в любой момент.

— Не только ради составляющей безопасности. НАТО не является военным союзом, это вопрос развития демократии, экономики, гуманитарных вопросов. Потому наша задача делать реформы, делать домашнее задание, чтобы быть де-факто готовыми к вступлению в НАТО, а политическое решение рано или поздно будет принято, — добавил Резников.

В ходе встречи с журналистами в Вашингтоне Резников также высказался о ситуации с нелегалами на польско-белорусской границе. По его словам, ситуация с мигрантами – проявление гибридной агрессии со стороны России.