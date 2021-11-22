Деякі країни-члени Альянсу у питанні членства України в НАТО враховують фактор Росії. Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.

— На жаль, кілька країн-членів НАТО все ще, обмірковуючи рішення про перспективу членства України в Альянсі, ставлять собі питання – що на це скаже Росія? Саме тому ми планово з ними говоримо, що припиніть дивитися на Україну через призму Росії. Це не те, що ви нам неодноразово обіцяли з 2008 року, коли НАТО говорило, що жодна третя сторона не впливатиме на рішення про відносини України та НАТО, ця позиція задекларована на всіх рівнях, але, на жаль, на практиці ми бачимо, що російський фактор відіграє свою роль, – зазначив він.

Міністр переконаний, що Україна рано чи пізно стане членом НАТО, і зазначає, що країна просунулася у виконанні реформ.

— Багато країн підтримують вступ України до НАТО, я переконаний, що це станеться. Усьому свій час. Зараз необхідно працювати і не звалювати на Україну відповідальність за затримку вступу до НАТО. Є трек реформ, ми просунулися у реформуванні країни, зокрема, у військовій сфері та векторі безпеки. На всіх зустрічах і у Вашингтоні, і у Брюсселі наші партнери це вітають, – сказав Кулеба.

19 листопада під час зустрічі з журналістами у Вашингтоні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що питання вступу України в НАТО наразі не стоїть на порядку денному.

Водночас він наголосив, що для України вступ до НАТО – це не лише питання безпеки, але й розвиток демократії та економіки.

14 червня 2021 року лідери країн-членів Альянсу за підсумками саміту опублікували комюніке, в якому підтримали рішення від 2008 року про те, що Україна стане членом НАТО і закликали продовжувати реформи, зокрема боротьбу з корупцією та реформу СБУ.