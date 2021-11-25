Збройні сили України готові чинити опір Російській Федерації, яка стягує свої війська до кордонів України, щоб дестабілізувати ситуацію та наростити напругу в країні.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі одного з українських телеканалів. За її словами, українська армія набуває більше спроможностей та виробництво вітчизняного озброєння.

– Збройні сили України готові до того, щоб чинити опір агресору. Ми це робимо вже восьмий рік, – зазначила вона.

На думку Маляр, РФ стягує війська до кордону з метою дестабілізації ситуації в Україні та зростання напруги, проте наша армія готова дати відсіч агресору.

– Логіка Росії проста – підтримування напруги. Вони хочуть дестабілізувати політичну та економічну ситуацію в Україні, – переконана заступниця міністра оборони.

Вона наголосила, що Російська Федерація використовує накопичення військ для політичного тиску під час міжнародних та економічних перемовин, оскільки це вигідно для країни-агресора, однак Україна готова чинити опір.