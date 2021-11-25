25 листопада помер Олександр Омельченко – колишній мер Києва та депутат. Олександру Омельченку було 83 роки.

Факти ICTV підготували біографію Олександра Омельченка і подробиці про його життя.

Біографія Олександра Омельченка

Олександр Омельченко народився у серпні 1983 року у селі Зозів, що на Вінниччині. Згодом його сім’я переїхала до Житомирської області.

Омельченко гарно навчався у школі і за успіхи у навчанні був нагороджений срібною медаллю.

Потім він був студентом Київського будівельного технікуму, Київського інженерно-будівельного інституту та інституту народного господарства.

Після служби в армії Олександр Омельченко влаштувався у Головкиївміськбуд (нині – Київміськбуд). Спочатку він був робітником, а потім пройшов шлях до першого заступника начальника.

Згодом Омельченко почав працювати у структурі Держбуду. З 1994 до 1996 року обіймав посаду заступника, першого заступника мера Києва.

У 1996 році Омельченка обрали мером Києва, на цій посаді він працював майже 10 років.

У 2004 році Українська партія Єдність висунула Олександра Омельченка кандидатом у президенти. Йому вдалося набрати у першому турі 0,48 % голосів виборців.

На виборах мера столиці у 2006 році Омельченку не вдалося виграти – він зайняв лише третє місце.

З 2007 до 2012 році Омельченко був народним депутатом. Тоді він очолював Комітет Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, а балотувався від партії Наша Україна — Народна самооборона.

У 2011 році політик вийшов зі складу політичної сили і став безфракційним. У 2014 році він також брав участь у виборах мера, але зайняв четверте місце. З 2014 року Омельченко був депутатом міської ради.

Олександр Омельченко помер 25 листопада 2021 року. Тиждень тому він потрапив до лікарні через інфікування коронавірусом. Ці данні підтвердив чинний мер Києва Віталій Кличко.