Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию снизить напряжение возле границы с Украиной и прекратить кампанию по дезинформации.

Об этом он сказал во время пресс-конференции 25 ноября.

– Мы видим большую и необычную концентрацию сил в сочетании с агрессивной риторикой и дезинформацией из Москвы. Поэтому мы призываем Россию к прозрачности, снижению напряженности и деэскалации, – заявил он.

Также Столтенберг сообщил, что НАТО сохраняет бдительность и продолжает оказывать Украине политическую и практическую поддержку.

– Это не угроза для России – это помогает Украине защищаться от агрессии, – подчеркнул он.

Генсек НАТО также анонсировал встречу глав МИД стран НАТО с Дмитрием Кулебой и его грузинским коллегой в Риге на следующей неделе для обсуждения вопросов безопасности.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РФ не удастся подорвать архитектуру безопасности в регионе благодаря выдержке и силе Украины, а также – скоординированности реакции мира.

Напомним, сенаторы США на фоне ситуации с безопасностью на границе Украины с РФ предложили увеличить финансирование Пентагона на вооружение Украины еще на $50 млн.

Поправку предлагают внести в военный бюджет США на 2022 год.

Она предусматривает увеличение военной помощи Украине с $300 млн до $350 млн.

Голосование за законопроект хотят провести после Дня благодарения.

Источник: НАТО