Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію знизити напругу біля кордону з Україною та припинити кампанію з дезінформації.

Про це він сказав під час прес-конференції 25 листопада.

– Ми бачимо велику та незвичайну концентрацію сил у поєднанні з агресивною риторикою та дезінформацією з Москви. Тому ми закликаємо Росію до прозорості, зниження напруженості та деескалації, – заявив він.

Також Столтенберг повідомив, що НАТО зберігає пильність і продовжує надавати Україні політичну та практичну підтримку.

– Це не загроза для Росії – це допомагає Україні захищатися від агресії, – наголосив він.

Генсек НАТО також анонсував зустріч глав МЗС країн НАТО з Дмитром Кулебою та його грузинським колегою в Ризі наступного тижня для обговорення питань безпеки.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що РФ не вдасться підірвати архітектуру безпеки в регіоні завдяки витримці та силі України, а також – скоординованості реакції світу.

Нагадаємо, сенатори США на тлі ситуації з безпекою на кордоні України із РФ запропонували збільшити фінансування Пентагону на озброєння України ще на $50 млн.

Поправки пропонують внести до військового бюджету США на 2022 рік.

Вони передбачають збільшення військової допомоги Україні з $300 млн до $350 млн.

Голосування за законопроект хочуть провести після Дня подяки.

Джерело: НАТО