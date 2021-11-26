Исполнять обязанности главы Государственной налоговой службы временно будет Михаил Титарчук. Решение о его назначении принял Кабинет министров.

С января 2020 года Михаил Титарчук работал заместителем главы Налоговой службы. В апреле прошлого года он уже временно возглавлял ГНС.

Михаил Титарчук окончил юридический факультет Национального университета государственной налоговой службы по специальности правоведение, квалификация – юрист.

С 2004 по 2007 год работал на государственном предприятии Министерства обороны Украинская авиационная транспортная компания на разных должностях.

С сентября 2015 по май 2016 года Михаил Титарчук был председателем Белгород-Днестровской районной государственной администрации Одесской области.

В 2016 году работал в правительстве заместителем министра Кабинета министров Александра Саенко. Затем перешел в Министерство экономического развития, где занимал должность заместителя министра и проработал до сентября 2019 года.

В начале ноября Кабинет министров отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы Украины.

Тогда стало известно об обысках Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины в доме Олейникова.

Украинские СМИ сообщали, что они могут быть связаны с так называемыми скрутками и уклонением от уплаты налогов. Сам Олейников отметил, что НАБУ подозревает его в причастности к прикрытию незаконной деятельности определенной группы предприятий.

Фото: Государственная налоговая служба