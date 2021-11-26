Виконувати обов’язки очільника Державної податкової служби тимчасово буде Михайло Тітарчук. Рішення про його призначення ухвалив Кабінет міністрів.

З січня 2020 року Михайло Тітарчук працював заступником голови Податкової служби. У квітні минулого року він вже тимчасово очолював ДПС.

Михайло Тітарчук закінчив юридичний факультет Національного університету державної податкової служби за спеціальністю правознавство, кваліфікація – юрист.

З 2004 до 2007 року працював на державному підприємстві Міністерства оборони Українська авіаційна транспортна компанія на різних посадах.

З вересня 2015 року по травень 2016 року Михайло Тітарчук був головою Білгород-Дністровської районної державної адміністрації Одеської області.

У 2016 році працював в уряді заступником міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка. Потім перейшов до Міністерства економічного розвитку, де обіймав посаду заступника міністра, на якій пропрацював до вересня 2019 року.

На початку листопада Кабінет міністрів скасував рішення про перемогу Євгена Олейнікова у конкурсі на посаду очільника Державної податкової служби України.

Тоді стало відомо про обшуки Національного антикорупційного бюро та Служби безпеки України у помешканні Олейнікова.

Українські ЗМІ повідомляли, що вони можуть бути пов’язаними з так званими скрутками та ухиленням від сплати податків. Сам Олейніков зазначив, що НАБУ підозрює його у причетності щодо прикриття незаконної діяльності певної групи підприємств.

Фото: Державна податкова служба