Кабмин отменил решение о победителе конкурса на должность главы ГНС

Кабинет министров отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы Украины.

Об этом идет речь на официальном сайте Национального агентства Украины по вопросам государственной службы. Его признали победителем конкурса на должность по результатам собеседования с кандидатами, предложения по которым вносила Комиссия по высшему корпусу государственной службы.

В конце сентября Олейников прошел успешное собеседование и получил возможность возглавить ГНС благодаря победе в конкурсе с результатом 11,23 балла.

В среду, 3 ноября, Кабмин отменил это решение. В этот день стало известно об обысках Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины в доме Олейникова.

Украинские издания сообщили, что они могут быть связаны с так называемыми скрутками и уклонением от уплаты налогов. Олейников отметил, что НАБУ подозревает его в причастности к прикрытию незаконной деятельности определенной группы предприятий.

В НАБУ отметили, что обыски провели в помещениях центрального аппарата ГНС, ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве.