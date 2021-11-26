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Факты / Украина / Политика

Россия отказалась увеличить транзит газа через ГТС Украины — Зеленский

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
газопровід

Россия отказалась увеличить объемы транзита газа через газотранспортную систему Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции.

– Мы сказали: давайте снижать стоимость транзита. Будет меньше, чем через какие-либо другие потоки. Мы готовы, но Россия на это не пошла. Я слышал риторику с российской стороны, что они готовы продлить контракт о транзите. Кроме этих заявлений, я ничего больше не видел, – объяснил президент.

Владимир Зеленский добавил, что предметных встреч между Нафтогазом и Газпромом не было.

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