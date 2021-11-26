Россия отказалась увеличить транзит газа через ГТС Украины — Зеленский

Россия отказалась увеличить объемы транзита газа через газотранспортную систему Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции.

– Мы сказали: давайте снижать стоимость транзита. Будет меньше, чем через какие-либо другие потоки. Мы готовы, но Россия на это не пошла. Я слышал риторику с российской стороны, что они готовы продлить контракт о транзите. Кроме этих заявлений, я ничего больше не видел, – объяснил президент.