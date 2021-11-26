Росія відмовилася збільшити транзит газу через ГТС України – Зеленський

Росія відмовилася збільшити обсяги транзиту газу через газотранспортну систему України. Про це повідомив Володимир Зеленський на прес-конференції.

– Ми сказали: давайте знижувати вартість транзиту. Буде менше, ніж через будь-які інші потоки. Ми готові, але Росія на це не пішла. Я чув риторику з російського боку, що вони готові продовжити контракт про транзит. Окрім цих заяв, я нічого більше не бачив, – пояснив президент.