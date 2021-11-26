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Факти / Україна / Політика

Росія відмовилася збільшити транзит газу через ГТС України – Зеленський

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
газопровід

Росія відмовилася збільшити обсяги транзиту газу через газотранспортну систему України. Про це повідомив Володимир Зеленський на прес-конференції.

– Ми сказали: давайте знижувати вартість транзиту. Буде менше, ніж через будь-які інші потоки. Ми готові, але Росія на це не пішла. Я чув риторику з російського боку, що вони готові продовжити контракт про транзит. Окрім цих заяв, я нічого більше не бачив, – пояснив президент.

Володимир Зеленський додав, що предметних зустрічей між Нафтогазом та Газпромом не було.

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