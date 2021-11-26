Если бы самолет захватили, Эрдоган бы этого не простил: Зеленский об операции с вагнеровцами

Провальная операция по задержанию вагнеровцев могла бы втянуть Украину в большой скандал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что бывший начальник Главного управления разведки Василий Бурба предлагал не говорить президенту Турции о том, что в Украине планируют посадить самолет с вагнеровцами, который должен лететь из Минска в Стамбул, и о возможных рисках того, что самолет могут захватить.