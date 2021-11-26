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Факты / Украина / Политика

Если бы самолет захватили, Эрдоган бы этого не простил: Зеленский об операции с вагнеровцами

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Зеленський_Ердоган

Провальная операция по задержанию вагнеровцев могла бы втянуть Украину в большой скандал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что бывший начальник Главного управления разведки Василий Бурба предлагал не говорить президенту Турции о том, что в Украине планируют посадить самолет с вагнеровцами, который должен лететь из Минска в Стамбул, и о возможных рисках того, что самолет могут захватить.

– Я сказал, что он (Василий Бурба, – Ред.) хочет не только меня поссорить, но и втянуть Украину в большой скандал с Эрдоганом. Он бы нам этого никогда не простил. Я с Эрдоганом обсуждаю такие вещи за закрытыми дверями, и как он нам помогает. Потому я и говорил, что мы не проводили эту операцию, — объяснил президент.

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