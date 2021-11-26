Якби літак захопили, Ердоган би цього не пробачив: Зеленський про операцію з вагнерівцями

Провальна операція із затримання вагнерівців могла би втягнути Україну у великий скандал з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
Таку думку під час прес-конференції висловив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що колишній начальник Головного управління розвідки Василь Бурба пропонував не говорити президенту Туреччини про те, що в Україні планують посадити літак з вагнерівцями, який має летіти з Мінська до Стамбула, і про можливі ризики, що літак можуть захопити.
– Я сказав, що він (Василь Бурба, – Ред.) хоче не лише мене посварити, а й втягнути Україну у великий скандал з Ердоганом. Він би нам цього ніколи не пробачив. Я з Ердоганом обговорюю такі речі за зачиненими дверима, і як він нам допомагає. Тому я й казав, що ми не проводили цю операцію, – пояснив президент.