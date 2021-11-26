В ходе пресс-конференции 26 октября президент Украины Владимир Зеленский назвал министров, работой которых он доволен.
Глава государства рассказал, что в его команде есть несколько кадровых побед, но ранее он считал, что их будут десятки. По его мнению, некоторые люди оказались психологически слабыми.
– Я считаю, у нас есть несколько кадровых побед. Я считал, что их будут десятки. У меня нет десятков кадровых побед. Потому что даже новые люди, которые приходили, к сожалению, не смогли выдержать давление…
Зеленский заявил, что доволен работой министра инфраструктуры Александра Кубракова, а также Юлии Свириденко – первого вице-премьер-министра и министра экономики.
– У нас наконец-то появился министр экономики. Я так считаю сегодня, что она профессиональная и порядочная, посмотрим…
Также Зеленский похвалил министра здравоохранения Виктора Ляшко, назвав его честным и профессиональным.
Президент не забыл отметить главу Офиса президента Андрея Ермака.
– Я считаю, что у нас очень мощный глава Офиса (президента, – Ред.), у которого такой тяжелый крест, и сколько всего – сколько измен ему приписали. Это невероятно, несправедливо…