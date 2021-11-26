Під час прес-конференції 26 жовтня президент України Володимир Зеленський назвав міністрів, роботою яких він задоволений.

Глава держави розповів, що у його команді є кілька кадрових перемог, але раніше він вважав, що їх будуть десятки. На його думку, деякі особи виявилися психологічно слабкими.

– Я вважаю, у нас є декілька кадрових перемог. Я вважав, що їх буде десятки. У мене немає десятків перемог кадрових. Тому що навіть нові люди, які приходили, на жаль, не змогли витримати тиск…

Зеленський заявив, що задоволений роботою міністра інфраструктури Олександра Кубракова, а також Юлії Свириденко – першого віце-прем’єр-міністра та міністра економіки.

– У нас нарешті з’явився міністр економіки. Я так вважаю на сьогодні, що вона професійна та порядна, подивимось…

Також Зеленський похвалив міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, назвавши його чесним і професійним.

Президент не забув відзначити очільника Офісу президента Андрія Єрмака.